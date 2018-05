Lakers bate lanterna e segue como melhor time da NBA

O Los Angeles Lakers chegou a dar um susto em sua torcida na noite deste sábado, quando foi para o intervalo perdendo para o lanterna New Jersey Nets. Mas na volta dos vestiários deu a lógica. Mesmo fora de casa, a franquia californiana contou com mais uma boa atuação de Kobe Bryant e Pau Gasol para vencer por 103 a 84, se mantendo com a melhor campanha da temporada 2009/10 da NBA.

Na liderança da Conferência Oeste, os atuais campeões somam 21 vitórias e apenas quatro derrotas. Se perdesse neste sábado, o Lakers se igualaria ao Boston Celtics, que lidera o Leste com 20 vitórias e cinco derrotas. Já o New Jersey continua agonizando na liga norte-americana, somando apenas dois triunfos em 28 jogos, há sete partidas sem vencer.

No confronto em East Rutherford, o Lakers começou bem, mas tomou a virada no segundo quarto e chegou a estar perdendo por 48 a 46. O vacilo logo foi compensado no terceiro período, quando o time visitante retomou a ponta e ainda abriu boa vantagem. Kobe e Gasol terminaram com double-doubles (dígitos duplos em dois fundamentos). O primeiro anotou 29 pontos e dez rebotes, enquanto o segundo conseguiu 14 pontos e o mesmo número de rebotes.

OS JOGOS DA RODADA Sábado, 19 de dezembro Charlotte Bobcats 102 x 110 Utah Jazz Orlando Magic 92 x 83 Portland Trail Blazers Philadelphia 76ers 107 x 112 Los Angeles Clippers Chicago Bulls 101 x 98 Atlanta Hawks New Jersey Nets 84 x 103 Los Angeles Lakers Houston Rockets 95 x 90 Oklahoma City Thunder Milwaukee Bucks 95 x 96 Sacramento Kings San Antonio Spurs 100 x 99 Indiana Pacers Phoenix Suns 121 x 95 Washington Wizards Domingo, 20 de dezembro Toronto Raptors x New Orleans Hornets Memphis Grizzlies x Denver Nuggets Boston Celtics x Minnesota Timberwolves Detroit Pistons x Los Angeles Lakers Miami Heat x Portland Trail Blazers Dallas Mavericks x Cleveland Cavaliers New York Knicks x Charlotte Bobcats

O outro destaque da rodada foi a vitória do Phoenix Suns, que segue bem no Oeste. Liderado por Steve Nash e Amare Stoudemire, o time do brasileiro Leandrinho, que ainda se recupera de lesão, venceu o Washington Wizards por 121 a 95, mantendo sua invencibilidade em casa na temporada. Nash anotou 15 pontos e 15 assistências, enquanto Stoudemire teve 23 pontos e 14 rebotes no jogo.

Também dentro de seus domínios, o Chicago Bulls precisou da prorrogação para interromper a sequência de seis vitórias do Atlanta Hawks. Mesmo com os 40 pontos de Joe Johnson pelo time visitante, os anfitriões venceram por 101 a 98. Na Flórida, o atual vice-campeão Orlando Magic recebeu o Portland Trail Blazers e triunfou por 92 a 83, graças aos 12 pontos e 20 rebotes do pivô Dwight Howard.