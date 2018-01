Lakers bate Mavs em jogo emocionante Se a equipe dos Los Angeles Lakers se encontra a caminho de conquistar seu quarto título seguido na liga norte-americana de basquete (NBA), o jogo da noite desta sexta-feira na quadra do ginásio de Staples Center, no sul da Califórnia, certamente será visto no fim da temporada como aquele que fez a maré do campeonato virar. Após um terrível início de temporada, agarrados à lanterna da Divisão do Pacífico da Conferência Oeste, os Lakers protagonizaram, esta noite, uma das maiores viradas da história da NBA, ao pulverizar uma desvantagem de quase 30 pontos no início do último quartel da partida para transformá-la em uma vitória por 105 a 103. Já o Dallas, equipe sensação da temporada, obteve apenas sua segunda derrota até o momento. O astro Kobe Bryant encestou 21 de seus 27 pontos no jogo neste quarto período, que iniciou com o time da casa perdendo por 88 a 61. Foi uma cesta de Bryant quando faltavam apenas 8.4 segundos para o final que deu a vitória aos Lakers. A virada foi a maior recuperação da história da franquia. Antes dessa noite, a maior virada dos Lakers tinha sido em 3 de abril de 1979, quando eliminaram uma vantagem de 25 pontos para vencer a equipe do Chicago Bulls. Além disso, o resultado da noite ficou pouco atrás do recorde histórico da liga, de 27 de novembro de 1996, quando o Utah Jazz arrancou de uma diferença de 34 pontos na metade do jogo para derrotar o Denver Nuggets. Confira os demais resultados da noite: Orlando Magic 88 x 78 Washington Wizards Boston Celtics 91 x 80 New York Knicks Toronto Raptros 103 x 89 Chicago Bulls New Orleans Hornets 98 x 96 Houston Rockets (na prorrogação) San Antonio Spurs 98 x 93 Philadelphia 76ers Utah Jazz 104 x 71 Memphis Grizzlies Phoenix Suns 102 x 96 Indiana Pacers Sacramento Kings 98 x 77 Denver Nuggets Portland TrailBlazers 88 x 69 Miami Heat