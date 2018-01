Lakers bate Mavs na NBA A disputa pelas últimas vagas nos playoffs tem esquentado os jogos da Conferência Oeste da liga norte-americana de basquete, a NBA. Na noite desta quinta-feira, o astro Shaquille O?Neal marcou 31 pontos e pegou 17 rebotes para ajudar seu time, o Los Angeles Lakers, a derrotar a equipe sensação da temporada, o Dallas Mavericks, pelo placar de 100 a 89. E o jogo era na casa do adversário. Com o resultado, os Lakers seguem na sétima colocação dentro da Conferência, mas já se aproximam do sexto colocado, o Utah Jazz, que também venceu na rodada. Confira os demais resultados da noite: Atlanta Hawks 91 x 89 Washington Wizards Portland TrailBlazers 88 x 93 Utah Jazz