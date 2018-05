Lakers bate Suns e abre vantagem na Conferência Oeste

O Los Angeles Lakers venceu o Phoenix Suns por 108 a 88, na noite de domingo, e consolidou-se na liderança da Conferência Oeste da NBA. A vitória foi a nona consecutiva da equipe californiana, e a 16.ª em 19 partidas na temporada 2009/2010.

O destaque do Lakers foi, mais uma vez, o ala Kobe Bryant. O astro marcou 26 pontos e contou com a ajuda de Ron Artest - 15 pontos e cinco roubadas de bola - e Pau Gasol, 14 pontos, para levar a equipe ao resultado.

Pelo Suns, o cestinha foi Amare Stoudemire, que anotou 18 pontos e ainda pegou oito rebotes. O armador Steve Nash fez um double-double, com 12 pontos e dez assistências, mas não conseguiu fazer a equipe jogar diante da eficiência do Lakers na defesa.

OS RESULTADOS DA RODADA Domingo, 6 de dezembro New York Knicks 106 x 97 New Jersey Nets Milwaukee Bucks 86 x 101 Cleveland Cavaliers Detroit Pistons 98 x 94 Washington Wizards Sacramento Kings 102 x 115 Miami Heat Los Angeles Lakers 108 x 88 Phoenix Suns AS PRÓXIMAS PARTDIAS Segunda-feira, 7 de dezembro Philadelphia 76ers x Denver Nuggets New York Knicks x Portland Trail Blazers Oklahoma City Thunder x Golden State Warriors Utah Jazz x San Antonio Spurs

Apesar da derrota - a terceira nos últimos quatro jogos - o Phoenix está bem na tabela. A equipe do Arizona ocupa o terceiro lugar no Oeste, com 15 vitórias em 21 partidas. O segundo lugar é do Denver Nuggets , que venceu 15 vezes, mas em 20 jogos.

No Leste, as duas melhores campanhas são de Orlando Magic e Boston Celtics, ambos com 16 vitórias em 20 partidas. O Cleveland Cavaliers, do brasileiro Anderson Varejão, consolidou-se em terceiro lugar com 15 vitórias, também em 20 partidas. Na noite de domingo, a equipe superou o Milwaukee Bucks por 101 a 86. Varejão marcou cinco pontos e liderou os rebotes da equipe, com 12.