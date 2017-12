Lakers bate Timberwolves no 1º jogo da final O Los Angeles Lakers derrotou o Minnesota Timberwolves, na casa do adversário, por 97 a 88, na primeira partida da final da Conferência Oeste da liga de basquete norte-americana (NBA). Shaquille O´Neal marcou 27 pontos (18 rebotes e cinco assistências) na vitória do time de Los Angeles e foi o cestinha do jogo. Com o resultado da noite desta sexta-feira, o Lakers saiu em vantagem de 1-0 na série melhor-de-sete. O segundo confronto entre Lakers e Timberwolves será na terça-feira, em Los Angeles.