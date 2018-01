Lakers batem Kings na NBA Quem acreditava que o Los Angeles Lakers já era carta fora do baralho na temporada 2002/03 da NBA, pode acabar se surpreendendo. A equipe que é a atual tricampeã da liga viajou, na noite desta sexta-feira, até Sacramento e venceu o time local, Sacramento Kings, por convincentes 124 a 113. Kobe Bryant e Shaquille O?Neal, astros do time amarelo e roxo, marcaram juntos 74 pontos, e os 36 encestados por Peja Stojakovic não foram suficientes para os Kings superarem a falta de Chris Webber, contundido. A última partida entre os dois times no Arco Arena de Sacramento tinha sido no dramático Jogo 7 da final da Conferência Oeste da última temporada. Naquela ocasião, os Lakers ganharam o jogo, levaram o título da Conferência e seguiram para seu terceiro título consecutivo da liga. Confira os demais resultados da noite: Philadelphia 76ers 104 x 99 Miami Heat Toronto Raptors 102 x 90 Indiana Pacers Boston Celtics 66 x 118 Detroit Pistons New Jersey Nets 89 x 72 New Orleans Hornets Atlanta Hawks 96 x 91 Cleveland Cavs Orlando Magic 108 x 109 San Antonio Spurs Memphis Grizzlies 102 x 108 New York Knicks Houston Rockets 121 x 101 Minnesota Timberwolves Utah Jazz 102 x 94 Golden State Warriors Portland TrailBlazers 107 x 94 Chicago Bulls Los Angeles Clippers 92 x 98 Phoenix Suns