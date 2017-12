Lakers batem os Knicks por 117 a 103 Shaquile O? Neal marcou 40 pontos na vitória do L.A. Lakers sobre o New York Knicks, neste domingo, por 117 a 103. Já Latrell Sprewell foi o cestinha dos Knicks com 31 pontos. A vitória mantém os Lakers na segunda colocação da Divisão do Pacífico, com 43 vitórias e 18 derrotas, atrás do Sacramento que também venceu, fora de casa, o Milwaukee por 98 a 73. O New York Knicks continua na lanterna da Divisão do Atlântico com 23 vitórias e 38 derrotas. Outros resultados: Orlando 92 x 79 Toronto Houston 95 x 92 Utah Indiana 89 x 84 Detroit L.A. Clippers 95 x 78 Cleveland Boston 98 x 91 Washington Charlotte 88 x 82 Phoenix