Lakers batem Sonics na NBA Kobe Bryant machucou-se no primeiro minuto do jogo, mas Shaquille O?Neal bancou a responsabilidade e não deixou a fanática torcida do Los Angeles Lakers decepcionada. Na véspera do seu aniversário, o gigantesco pivô marcou 32 pontos, pegou oito rebotes e fez seis assistências para liderar sua equipe na vitória contra o Seattle SuperSonics pelo placar de 99 a 91. Confira os demais resultados da noites: Orlando Magic 101 x 96 Atlanta Hawks Toronto Raptors 103 x 109 New York Knicks Boston Celtics 94 x 90 Washington Wizards New Orleans Hornets 85 x 88 Cleveland Cavs Minnesota Timberwolves 109 x 112 Houston Rockets San Antonio Spurs 113 x 100 Dallas Mavericks Utah Jazz 88 x 96 Indiana Pacers Golden State Warriors 74 x 78 New Jersey Nets