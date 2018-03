Lakers buscam a terceira vitória O Los Angeles Lakers podem obter nesta sexta-feira, no Staples Center, a terceira vitória na série melhor-de-sete partidas contra o San Antonio Spurs, que definirá o campeão da Conferência Oeste da NBA. Os Lakers, atuais campeões, lideram a série por 2 a 0, após terem vencido os dois primeiros jogos no Texas, casa do adversário. Os Spurs foram campeões da temporada 1998/99 e, naquele ano, derrotaram o Lakers na final da Conferência.