Lakers caem diante dos SuperSonics O Seattle SuperSonics derrotou na noite desta sexta-feira o Los Angeles Lakers por 107 a 90, pela NBA. Ray Allen foi o destaque do Seattle, conseguindo o triples-dobles, com 29 pontos, 10 rebotes e 10 assistências. Foi a quinta vitória consecutiva dos SuperSonics em casa. Mesmo com o resultado, a equipe continua em uma situação delicada na Conferência Oeste, com apenas o 11º lugar. Depois de seis vitórias seguidas, os Lakers mostraram-se cansados nesta sexta. Kobe Bryant, mais uma vez, foi o cestinha, com 34 pontos. Shaquille O?Neal fez 18 pontos e pegou 11 rebotes. O Los Angeles mantém o terceiro lugar na Divisão do Pacífico e a sétima colocação da Conferencia Oeste. Outros resultados desta sexta: Philadelphia 104 x 83 Utah Indiana 107 x 98 Milwaukee Memphis 126 x 116 Miami Boston 90 x 85 Toronto New York 118 x 110 Orlando Minnesota 118 x 95 Cleveland Atlanta 110 x 88 Chicago New Orleans 94 x 88 Denver Portland 109 x 103 L.A. Clippers