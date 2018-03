Lakers chega à final do Oeste, Celtics-Cavs vão para Jogo 7

O Los Angeles Lakers conseguiu segurar os ímpetos furiosos de uma tentativa de virada do Utah Jazz já no fim da partida e garantir seu lugar na final da Conferência Oeste com uma apertada vitória por 108 a 105 no sexto jogo da série semifinal, que foi disputado na sexta. O ala Kobe Bryant, selecionado para o All-Star e que recebeu o prêmio de Jogador Mais Valioso da temporada regular da NBA pela primeira vez no início deste mês, foi quem dominou o jogo, com 34 pontos, oito rebotes e seis assistências, no jogo em que o Lakers fechou a série de melhor de sete jogos com 4 a 2. Ainda na sexta, LeBron James anotou 32 pontos para ajudar o Cleveland Cavaliers a bater o Boston Celtics por 74 a 69 e forçar o sétimo e último jogo nesta semifinal da Conferência Leste. Em Salt Lake City, o espanhol Pau Gasol marcou 17 pontos e o ala veterano Derek Fisher outros 16, enquanto outros três jogadores do Lakers acabaram a partida alcançando os dos dígitos nos pontos. Mehmet Okur e Deron Willians, os cestinhas do Jazz com 21 pontos cada, perderam ambos arremessos de três pontos nos segundos finais, que poderiam ter empatado o jogo. "Nós jogamos muito com o coração", disse Bryant em uma entrevista para a televisão logo na saída da quadra, depois de os Lakers terem conseguido chegar à final de conferência pela primeira vez em quatro anos. "Eu acho que isso mostra muita maturidade de nossa parte, onde eles haviam perdido apenas cinco vezes durante o ano todo para ganhar um jogo importante deste. Isto também mostra muito crescimento, que nós somos capazes de executar e, principalmente, barrar a reação deles no fim." Os Lakers tiveram um começo arrasador e tinham a vantagem de 88 x 70 no início do último quarto. O Jazz fez cair a diferença para sete, antes que Bryant conseguisse duas cestas mágicas de dois pontos que deram o controle da partida novamente para os visitantes. DIFERENÇA DIMINUÍDA No entanto, o Utah novamente conseguiu entrar no jogo e uma cesta de três de Andrei Kirilenko abaixou a vantagem para 103 a 100, faltando 25,5 segundos para o fim da partida, mas o Lakers conseguiu segurar a vitória. O Lakers enfrentará ou o atual campeão da NBA San Antonio Spurs ou o New Orleans Hornets na final de conferência. O Spurs enfrenta o Hornets no jogo decisivo da série, que será disputado em New Orleans, na próxima segunda-feira. Em Cleveland, James também conseguiu 12 rebotes e seis assistências, em um impressionante desempenho dos Cavs em casa que fez a série melhor de sete ficar empatada em 3 a 3. Kevin Garnett foi o cestinha do Boston com 25 pontos e oito rebotes, enquanto Paul Pierce contribuiu com 16 pontos. O Cavaliers tinha a vantagem de 59 a 50 no início do último quarto, mas teve que segurar uma última tentativa de virada do Celtics, o time de melhor classificação na conferência. A vitória do Cleveland provoca o sétimo e decisivo jogo da série, que vai ser disputado em Bostom no domingo. No duelo, os times venceram todos os seus jogos quando disputados em casa. "Nós estamos nos sentindo bem, mas é apenas um jogo", disse James. "Nós tivemos uma partida nesta noite em que poderíamos ter perdido e tudo estaria acabado." "Foi uma longa partida e nós temos que baixar a bola e ir para Boston e tentar colocar esta série no bolso."