Lakers confirma favoritismo contra Jazz na NBA

O Los Angeles Lakers confirmou seu favoritismo e venceu, em casa, o Utah Jazz por 120 a 110, na segunda partida entre as duas equipes pelas semifinais da Conferência Oeste da NBA. Com o resultado, o Lakers abriu 2 a 0 na série melhor de sete da segunda rodada dos playoffs da liga profissional americana de basquete. O destaque da franquia californiana ficou mais uma vez com o armador Kobe Bryant, com 34 pontos, enquanto o também armador Derek Fisher colaborou com outros 22. Pelo Jazz, o armador Deron Williams marcou 25 pontos, enquanto o ala/pivô reserva Paul Millsap converteu outros 17. As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima sexta-feira.