Lakers continuam dominando a NBA Ninguém consegue parar os Lakers de Kobe Bryant e Shaquille O?Neal. Os atuais bicampeões da NBA ainda não perderam nos 7 jogos que fizeram nesta temporada e dão mostra de que têm tudo para criar uma nova dinastia na liga norte-americana de basquete. A última vítima do time de Los Angeles foi o Houston Rockets, que perdeu em casa, por 98 a 97, na madrugada desta sexta-feira. O Houston até que complicou a vida dos Lakers e levou a partida para a prorrogação. Mas aí, prevaleceu a força e o talento dos dois astros da equipe de Los Angeles. No total, Kobe Bryant marcou 31 pontos, enquanto Shaquille O?Neal fez outros 30 e ainda pegou 13 rebotes. Outro destaque da última rodada da NBA foi a vitória do Portland sobre o Memphis Grizzlies, que perderam seus 8 jogos até agora. Com grande atuação de Rasheed Wallace, que marcou 27 pontos e pegou 8 rebotes, os Blazers fizeram 101 a 85. Mais três partidas foram realizadas na madrugada desta sexta-feira. O New York Knicks ganhou do Miami Heat por 84 a 73, o Detroit Pistons derrotou o Dallas Mavericks por 115 a 89 e o Orlando Magic venceu o Denver Nuggets por 101 a 82.