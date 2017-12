Lakers continuam dominando a NBA Atuais bicampeões, os Lakers seguem dominando a NBA, no caminho do tri. Na rodada de domingo, a equipe de Los Angeles fez mais uma vítima, mesmo sem o seu principal jogador, o pivô Shaquille O?Neal, contundido. Jogando em casa, ganhou do Houston Rockets por 114 a 90. Com a ausência de O?Neal, o que prevaleceu foi o conjunto do Lakers. Kobe Bryant marcou 16 pontos e deu 11 assistências; Ricky Fox contribuiu com outros 16 pontos e 6 rebotes. Assim, a equipe de Los Angeles segue com a melhor campanha da liga norte-americana de basquete, com 21 vitórias e apenas 6 derrotas. Mais cinco partidas foram disputadas na rodada da NBA: Detroit Pistons 86 x 80 Miami Heat, New York Knicks 90 x 94 Orlando Magic, Memphis Grizzlies 79 x 83 San Antonio Spurs, Sacramento Kings 109 x 94 Boston Celtics e Portland Trail Blazers 93 x 95 Minnesota Timberwolves.