Lakers derrota fora de casa os Suns Kobe Bryant brilhou mais uma vez na vitória do Los Angeles Lakers sobre o Phoenix Suns por 99 a 90, nesta quarta-feira, pela NBA. Bryant fez 40 pontos, sendo 14 deles no quarto final da partida. Foi a sexta vitória dos Lakers fora de casa nesta temporada. Shaquille O´Neal marcou 25 pontos e pegou 11 rebotes. O resultado deixa o Los Angeles empatado com o Seattle SuperSonics e o Golden State Warriors na Divisão do Pacífico, com 20 vitórias. Os Suns continuam na terceira posição da mesma Divisão. São 26 vitórias em 47 jogos. Stephon Marbury foi o cestinha, com 33 pontos. A derrota quebrou uma seqüência de 11 vitórias da equipe dos Suns em casa. Outros resultados desta quarta: Atlanta 97 x 83 Philadelphia New Jersey 86 x 78 Washington Orlando 113 x 108 Cleveland San Antonio 106 x 97 Indiana Miami 82 x 80 New York Dallas 104 x 81 Houston New Orleans 104 x 83 Toronto Utah 95 x 71 Portland L.A. Clippers 77 x 75 Chicago