Lakers derrota o Sixers e mantém vice-liderança

O pivô Andrew Bynum anotou 24 pontos, a melhor marca em sua carreira, além de 11 rebotes, e levou o Los Angeles Lakers a uma vitória por 106 a 101 sobre o Philadelphia Sixers. O Lakers (16-10) manteve a segunda posição na Divisão Pacífico. O ala Lamar Odom e o armador Derek Fisher marcaram 21 pontos cada um. No Sixers (10-16), o armador Andre Miller fez 21 pontos, e o ala Andre Iguodala, 20. O time está em quarto na Divisão Atlântico. Johnson leva Hawks à quarta vitória seguida O ala-armador Joe Johnson anotou 32 pontos, 16 deles no último quarto, e levou o Atlanta Hawks à quarta vitória seguida, sua seqüência mais ampla na temporada: 97 a 92 sobre o Washington Wizards. A vitória também ajudou o Hawks (14-12) a chegar ao segundo lugar da Divisão Sudeste, ultrapassando o Wizards (13-12). O time não vencia em Washington desde dezembro de 2003. Johnson também pegou cinco rebotes e deu oito assistências. O ala Antawn Jamison liderou o Wizards com 30 pontos e nove rebotes. Bobcats recebe Knicks e vence segundo jogo consecutivo O ala Gerald Wallace e o pivô Nazr Mohammed lideraram o ataque do Charlotte Bobcats, que venceu por 105 a 95 o New York Knicks, na sua segunda vitória consecutiva. Wallace anotou 27 pontos. Mohammed, recentemente cedido pelo Detroit Pistons, fez 20, além de pegar 14 rebotes. As duas vitórias consecutivas do Bobcats (10-14) vieram depois de Michael Jordan, co-proprietário da franquia, visitar o treino, demonstrando que ainda está em excelentes condições físicas. O armador Nate Robinson anotou 20 pontos para o Knicks, que perdeu 10 dos 11 jogos fora de casa. O treinador Isiah Thomas, que a maioria dos torcedores quer que deixe a equipe, se mostrou sério e pouco ativo no banco.