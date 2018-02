Lakers derrotam Mavs na NBA Kobe Bryant foi o destaque do Los Angeles Lakers na noite desta sexta-feira, ao marcar quarenta pontos na vitória de seu time sobre os a equipe visitante do Dallas Mavericks, por 108 a 103. A vitória interrompeu uma série de quatro derrotas seguidas dos californianos. Confira os demais resultados da noite: Philadelphia 76ers 98 x 89 Cleveland Cavs Washington Wizards 90 x 103 Golden State Warriors Orlando Knicks 111 x 89 New York Knicks Boston Celtics 104 x 84 Charlotte Bobcats Miami Heat 104 x 83 Sacramento Kings Memphis Grizzlies 86 x 75 Toronto Raptors New Orleans Hornets 92 x 85 Utah Jazz Minnesota Timberwolves 103 x 97 Milwaukee Bucks San Antonio Spurs 102 x 99 Chicago Bulls Portland TrailBlazers 97 x 106 Indiana Spurs Seattle SuperSonics 95 x 87 Detroit Pistons