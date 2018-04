Lakers derrotam Spurs: 98 x 81 Kobe Bryant marcou 28 pontos, 17 deles na segunda metade do jogo, e comandou a vitória do Los Angeles Lakers sobre o San Antonio Spurs, por 98 a 81. Stanislav Medvedenko fez 12 pontos e Derek Fisher, outros 11 para os Lakers. Charles Smith foi quem mais marcou pelo San Antonio Spurs, anotando 21 pontos. Tim Duncan marcou 20 pontos. Confira os outros resultados da rodada: Milwaukee Bicks 116 x 107 Atlanta Hawks Philadelphia 76ers 97 x 89 New York Knicks Toronto Raptors 91 x Charlotte Hornets New Jersey Nets 99 x 90 Houston Rockets Detroit Pistons 94 x 91 Boston Celtics Orlando Magic 119 x 103 Memphis Grizzlies Miami Heat 100 x 88 Indiana Pacers Dallas Mavericks 106 x Utah Jazz Seattle SuperSonis 104 x 77 Denver Nuggets Portland TrailBlazers 113 x 93 Los Angeles Clippers Minnesota Timberwolves 105 x 102 Golden State Warriors