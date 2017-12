Lakers dispensa ala Jefferson Sobral Durou apenas 25 dias a passagem do ala Jefferson Sobral pelo time dos Los Angeles Lakers. O sonho do jogador brasileiro em defender o time tricampeão da liga norte-americana caiu por terra nesta quinta-feira, quando o clube anunciou a dispensa do atleta, que atuou apenas duas partidas durante essa pré-temporada. Em sua estréia na NBA, Jefferson teve uma boa participação no jogo em que os Lakers perderam o clássico de Los Angeles para os Clippers, por 101 a 99, na abertura da pré-temporada do campeonato; marcou 4 pontos (dois em lances livre e outros dois num dos três arremessos que fez) e ainda pegou um rebote defensivo. O jogador, de 22 anos, 2,03 metros de altura, defendeu a equipe de Ribeirão Preto durante a temporada de 2001-02. A súmula de pré-temporada dos Lakers, agora, conta agora com 16 jogadores. A história de Jefferson difere e muito de seu compatriota Nenê, outro brasileiro da NBA. Ele já está contratado pelo Denver Nuggets e tem boas chances de ser um dos titulares da equipe no campeonato.