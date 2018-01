Lakers e Boston podem encerrar série Los Angeles Lakers e Boston Celtics podem encerrar amanhã, suas séries melhor-de-sete dos playoffs semifinais da NBA. Pela Conferência do Oeste, os Lakers, que domingo fizeram 87 a 85 no San Antonio Spurs, recebem o rival, podendo fechar a série em 4 a 1 e repetir o feito da temporada passada, quando eliminaram o adversário também nas semifinais. A situação dos Celtics é idêntica. Depois de bater, no domingo, o Detroit Pistons, por 90 a 79, têm a chance de fazer 4 a 1, só que, fora de casa.