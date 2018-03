Lakers e Celtics retomam vantagem nos playoffs da NBA

Los Angeles Lakers e Boston Celtics retomaram, na noite de quarta-feira, a liderança em suas séries nos playoffs da NBA. As duas equipes jogaram em casa, e entraram em quadra com o placar das disputas melhor-de-sete marcando 2 a 2, pelas semifinais de conferência. Fecharam a noite com vantagem de 3 a 2 O time de Los Angeles bateu o Utah Jazz por 111 a 104, e colocou pressão na franquia de Salt Lake City. O MVP Kobe Bryant foi mais uma vez o líder da equipe em pontos, com 26, mas distribuiu as ações ofensivas com Pau Gasol, que marcou 21 e Lamar Odom, 22 e 11 rebotes. No Utah, o trio formado por Mehmet Okur, Carlos Boozer e Deron Williams - cestinha da partida com 27 pontos - não foi suficiente para evitar a terceira derrota na Califórnia. A série volta para a casa do Jazz, quando as equipes jogam pela sexta vez, na sexta-feira. Se necessário, o sétimo jogo será em Los Angeles, na segunda. No Leste, o Boston Celtics, dono da melhor campanha da temporada regular, venceu o Cleveland Cavaliers por 96 a 89, e - tal qual os Lakers - chegou à terceira vitória em casa após cinco jogos contra os atuais campeões da conferência. Depois de uma partida apagada na noite de segunda-feira, Kevin Garnett voltou à melhor forma - marcou 26 pontos, pegou 16 rebotes e deu três tocos. Paul Pierce, cestinha do time com 29 pontos, e o armador Rajon Rondo, que marcou 20 pontos e deu 13 assistências, também se destacaram. A boa atuação do trio conseguiu conter o ótimo início de jogo de LeBron James, que viveu seus melhores momentos na série ao marcar 23 pontos nos primeiros 20 minutos de jogo - depois, bem marcado, diminuiu o ritmo e terminou a partida com 35. O brasileiro Anderson Varejão, que vinha de boa partida no quarto jogo da série, não conseguiu repetir a atuação. Além de não conseguir parar Garnett, acertou apenas um em quatro arremessos, fechando a partida com quatro pontos em 20 minutos de quadra. A disputa volta para Cleveland na sexta-feira. O sétimo confronto, se necessário, acontece no domingo, em Boston. Confira como estão os playoffs da NBA: Conferência Oeste Los Angeles Lakers 3 x 2 Utah Jazz New Orleans Hornets 3 x 2 San Antonio Spurs Conferência Leste Boston Celtics 3 x 2 Cleveland Cavaliers Detroit Pistons 4 x 1 Orlando Magic - Detroit classificado