Lakers e Kings vencem na NBA O LA Lakers derrotou o Indiana Pacers, por 99 a 77, em partida na noite deste domingo pela liga de basquete norte-americana. Foi a sexta vitória consecutiva do Lakers e a nona em dez partidas na atual temporada da NBA. A derrota do Pacers interrompeu uma seqüência de oito vitórias seguidas do time. Em outra partida, o Sacramento Kings obteve sua oitava vitória consecutiva ao vencer o New Jersey Nuts por 105 a 92. Foi a segunda derrota seguida do Nuts.