Lakers e Sixers abrem decisão da NBA O Los Angeles Lakers começa hoje, no Staples Center, sua vingança contra o Philadelphia 76ers. Com transmissão da ESPN Internacional às 22h, começam as finais da NBA, a liga profissional norte-americana de basquete. Há 18 anos os Lakers perderam as finais para o mesmo adversário, sob o humilhante placar de 4 a 0 na série melhor-de-sete. O time de Los Angeles chega como favorito. Mas haverá confrontos interessantes, entre Shaquille O´Neal e Kobe Bryant, pelos Lakers, Allen Iverson e Dikembe Mutombo, pelos Sixers. Leia a íntegra no JT