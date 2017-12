Lakers e Sixers fazem "jogo-chave" O confronto de hoje entre Philadelphia 76ers. e Los Angeles Lakers pelas finais da liga norte-americana de basquete é o que se pode chamar de jogo-chave. Se conquistarem a vitória diante de sua torcida, os Sixers empatam em 2 a 2 a melhor-de-sete jogos que vai definir o campeão da NBA. Se os visitantes vencerem, darão à torcida de Los Angeles um placar de 3 a 1 na série final com a vantagem de poder decidir a série em casa, no Staples Center. A partida de hoje, no First Union Center, será transmitida ao vivo pela ESPN Internacional a partir das 22h. Além dos dez jogadores em ação, hoje à noite atenções estarão voltadas aos três árbitros da partida. Caberá a eles monitorar cada movimento dos pivôs, que estão em guerra verbal desde o último encontro, na vitória dos Lakers em Filadélfia por 96 a 91, na noite de domingo. Leia mais no Jornal da Tarde