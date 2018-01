Lakers e Sixers vencem na NBA Apenas duas partidas aconteceram na noite desta quinta-feira pela NBA. Todas as quatro equipes - Philadelphia, Boston, Los Angeles Lakers e Sacramento - já estão classificadas para a próxima fase da Liga. O Philadelphia Sixers venceu fora de casa o Boston Celtics por 99 a 78 e manteve a terceira posição da Conferência Leste, com 47 vitórias e 31 derrotas. Allen Iverson foi o cestinha dos Sixers, com 25 pontos. Pelo Boston, Paul Pierce anotou 24 pontos. Os Celtics estão em sexto lugar no Leste, com 42 vitórias em 78 jogos. A última vaga da Conferência está sendo disputada por Orlando Magic , Milwaukee Bucks e Washington Wizards. Em Los Angeles, Shaquille O´Neal e Kobe Bryant lideraram a vitória do Los Angeles Lakers sobre o Sacramento Kings por 117 a 104. Ambos, O? Neal e Bryant somaram 66 pontos. Com o resultado, os Lakers empataram com o Minnesota Timberwolves na sexta posição da Conferência Oeste, com 48 vitórias e 31 derrotas. A oitava e última vaga do Oeste ainda não tem dono. Lutam por ela: Phoenix Suns, Houston Rockets, Seattle SuperSonics e Golden State Warriors.