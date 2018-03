Lakers e Spurs vencem na NBA Duas partidas foram disputadas na noite desta segunda-feira pelos playoffs da liga de basquete norte-americana (NBA). Com 36 pontos, quatro rebotes e quatro assistências, Kobe Brayant foi o cestinha da vitória em casa do L.A. Lakers sobre o Houston Rockets, por 98 a 84. Shaquille O?Neal teve a pior atuação da carreira em playoffs e contribuiu com apenas seis pontos na vitória do Lakers. Na outra partida, o San Antonio Spurs derrotou o Memphis Grizzlies, também em casa. Placar final: 87 a 70.