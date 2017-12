Lakers eliminam Spurs na NBA A vingança é um prato que se come frio. Há exatamente um ano, o San Antonio Spurs pôs um fim às esperanças do quarto título consecutivo dos Los Angeles Lakers, vencendo a equipe da California no mesmo ginásio em que se decidiu a vaga na final da Conferência Oeste desta temporada 2003-04 da liga norte-americana de basquete, a NBA, na noite deste sábado. Só que, um ano depois, a história foi bem diferente. Os Lakers bateram os Spurs por 88 a 76 e fecharam a série melhor-de-sete partidas por 4 a 2. Agora, os Lakers aguardam o vencedor da série entre Minnesota Timberwolves e Sacramento Kings para decidir o título da Conferência e o direito de disputar a finalíssima da NBA. Os Wolves lideram a série por 3 a 2 e o sexto jogo acontece na noite deste domingo, em Sacramento. No outro jogo da noite, o Indiana Pacers derrotaram o Miami Heat por 94 a 83 e agora lideram a série por 3 a 2. O sexto jogo acontece nesta terça-feira em Miami.