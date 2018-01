Lakers empatam série com o Minnesota Shaquille O? Neal desequilibrou a partida e ajudou o Los Angeles Lakers a empatar a série melhor-de-sete por 2 a 2 com o Minnesota Timberwolves, na noite deste domingo em Los Angeles. O? Neal marcou 34 pontos e pegou 23 rebotes. A quinta partida das equipes nos playoffs da NBA acontece na terça-feira, em Minneapolis. Ainda pela Conferência Oeste, o Portland Trailblazers se manteve vivo nos playoffs da NBA. A equipe derrotou em casa o Dallas Mavericks por 98 a 79 e conseguiu sua primeira vitória na série. Os Mavericks lideram com três vitórias em quatro partidas. As duas equipes voltam a jogar na terça-feira, em Dallas. Outro empate nos playoffs aconteceu em Phoenix, entre o Phoenix Suns e o San Antonio Spurs. Os Suns venceram por 86 a 84 e empatou a série por 2 a 2. O quinto jogo será na terça-feira, em San Antonio. Mais dois jogos completaram a rodada deste domingo. O Orlando Magic venceu o Detroit Pistons por 100 a 92 e abriu duas vitórias de vantagem na série, com 3 a 1. O Magic pode se classificar na quarta-feira, quando as duas equipes jogarão em Detroit. Em Boston, os Celtics derrotaram o Indiana Pacers por 102 a 92 e também conquistou a terceira vitória. O Indiana só venceu uma vez.