Lakers empatam série diante dos Spurs Mais uma vez as atuações de Kobe Bryant e Shaquille O?Neal foram fundamentais na vitória do Los Angeles Lakers neste domingo sobre o San Antonio Spurs por 99 a 95, empatando a série melhor-de-sete por 2 a 2, em jogo válido pelas semifinais da NBA da Conferência Oeste. Bryant novamente brilhou ao marcar 35 pontos e sete rebotes, aliado aos 29 de O?Neal mais 17 rebotes e cinco assistências, seu parceiro de tantas cestas. Derek Fisher também colaborou com 17 pontos.