Lakers ganha do Kings no 1º duelo Shaquille O?Neal foi arrasador e o Los Angeles Lakers conseguiu sair na frente do Sacramento Kings na série melhor-de-sete jogos pela semifinais da Conferência Oeste da NBA. O superpivô do Lakers marcou 44 pontos, pegou 21 rebotes e ainda deu sete tocos na vitória de sua equipe, em casa, por 108 a 105. Pela equipe de Sacramento, Chris Webber também teve uma grande atuação, mas seus 34 pontos e 8 rebotes não foram suficientes para impedir a derrota. As duas equipes voltam a jogar terça-feira, novamente em Los Angeles.