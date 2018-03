Lakers ganham do Spurs no 1º jogo Parece que ninguém conseguirá impedir o bicampeonato do Los Angeles Lakers. Nem mesmo as ?Torres Gêmeas? do San Antonio Spurs. Mesmo jogando em casa, a equipe de Tim Duncan e David Robinson (dupla apelidada de ?Torres Gêmeas?) não teve forças para vencer os atuais campeões da NBA. Com um show de Kobe Bryant, os Lakers ganharam do Spurs por 104 a 90 e abriram 1 a 0 na série melhor-de-sete jogos pelas finais da Conferência Oeste da liga norte-americana de basquete profissional. No confronto entre os dois últimos campeões da NBA, os Lakers, invictos a 16 jogos, provaram que vai ser difícil pará-los. No jogo deste sábado, Kobe Bryant marcou 48 pontos e pegou 10 rebotes para a equipe de Los Angeles, que ainda contou com a eficácia do pivô Shaquille O?Neal (28 pontos e 11 rebotes). Do lado do Spurs, que levou o título da liga em 99, Tim Duncan fez 28 pontos e conseguiu 14 rebotes, enquanto David Robinson anotou 14 pontos e capturou 11 rebotes. As duas equipes voltam a se enfrentar na segunda-feira, novamente em San Antonio.