Lakers garantem vaga nas semifinais O Los Angeles Lakers derrotou o Portland por 99 a 86 na noite deste domingo e garantiu sua vaga nas semifinais da Conferência Oeste da NBA. Com esse resultado, a equipe de Los Angeles fecha a série melhor-de-cinco em 3 a 0. O pivô Shaquille O?Neal, mais uma vez, foi o destaque do jogo, ao anotar 25 pontos. Também neste domingo, na outra série, o Sacramento venceu o Phoenix Suns por 104 a 96 e ficou a uma vitória das semifinais. A equipe do Sacramento tem dois a um na série melhor-de-cinco e pode fechar o playoff na quarta-feira, quando as equipes voltam a se enfrentar, em Phoenix. O vencedor desta série vai enfrentar o L.A. Lakers.