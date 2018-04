Lakers perde do Indiana Pacers e Kobe Bryant fica mais três semanas fora

LOS ANGELES - As notícias ruins não acabam para o Los Angeles Lakers. Penúltima colocado da Conferência Oeste da NBA, a franquia californiana sofreu nova derrota na rodada desta terça-feira da liga norte-americana de basquete ao cair por 104 a 92 diante do Indiana Pacers, em casa. O revés diante do líder da Conferência Leste, agora com 35 vitórias e nove derrotas, não foi uma surpresa, mas no decorrer do próprio duelo o time confirmou, por meio de sua página no Twitter, que novos exames apontaram que Kobe Bryant precisará ficar mais três semanas afastado das quadras.

O astro da equipe de Los Angeles se recupera de uma lesão no joelho esquerdo, sofrida em dezembro, e com a nova previsão do departamento médico do Lakers deverá ficar fora do All-Star Game, marcado para acontecer em 16 de fevereiro, em New Orleans. Os novos exames apontaram uma demora maior do que a esperada para a recuperação do atleta, que disputou apenas seis partidas nesta temporada, mas mesmo assim foi selecionado pela 16ª vez para o Jogo das Estrelas da NBA.

Sem Kobe em quadra, o Lakers amargou a sua quinta derrota consecutiva e agora acumula 30 ao total nesta temporada, na qual tem apenas 16 vitórias. Pau Gasol e Jodie Meeks foram os cestinhas do duelo contra o Pacers, com 21 pontos cada um, mas a melhor atuação coletiva do time de Indianápolis fez a diferença. David West foi o maior pontuador da equipe, com 19 ao total, enquanto Lance Stephenson e Roy Hibbert garantiram um "double-double" cada um. O primeiro deles acumulou 15 pontos e 14 rebotes, enquanto o segundo saiu de quadra com 11 pontos e 10 rebotes.

Gasol, por sua vez, também conseguiu dois dígitos em dois fundamentos ao apanhar 13 rebotes e ainda teve seu companheiro de Lakers Kendall Marshall contabilizando 11 pontos e 13 assistências, mas isso não bastou para segurar o Pacers.

NENÊ

Em outro jogo da rodada desta terça-feira da NBA, o brasileiro Nenê teve boa atuação na vitória do Washington Wizards sobre o Golden State Warriors, por 88 a 85, fora de casa. O pivô fez 16 pontos e foi o segundo maior cestinha da franquia da capital norte-americana, ficando atrás apenas de Bradley Beal, com 20, sendo que ele ainda pegou sete rebotes e deu duas assistências.

Desta forma, o Wizards se garantiu na quinta posição da Conferência Leste, agora com 22 vitórias e 22 derrotas, na zona de classificação para os playoffs da NBA. Com o revés, o Warriors ficou em sétimo lugar do Oeste, com 19 revezes em 46 confrontos.

Outro destaque da rodada desta terça foi o New York Knicks, que atropelou o Boston Celtics ao vencer por 114 a 88, em Nova York, com boa atuação de Carmelo Anthony, autor de 24 pontos, nove rebotes e quatro assistências. O brasileiro Vitor Faverani esteve em quadra pela franquia de Massachusetts e fez apenas quatro pontos e pegou três rebotes em pouco mais de 13 minutos de atuação.

Já o Cleveland Cavaliers, sem poder contar com o brasileiro Anderson Varejão, lesionado, acabou derrotado pelo New Orleans Pelicans por 100 a 89, mesmo atuando em seus domínios. O San Antonio Spurs, por sua vez, foi outro que perdeu sem a presença em quadra de outro brasileiro, Tiago Splitter, também lesionado. A equipe caiu por 97 a 90 diante do Houston Rockets, que jogando em casa foi liderado por grande atuação de Dwight Howard, autor de 23 pontos e 16 rebotes.

Confira os resultados da rodada de terça-feira na NBA:

Cleveland Cavaliers 89 x 100 New Orleans Pelicans

Detroit Pistons 103 x 87 Orlando Magic

New York Knicks 114 x 88 Boston Celtics

Houston Rockets 97 x 90 San Antonio Spurs

Portland Trail Blazers 81 x 98 Memphis Grizzlies

Golden State Warriors 85 x 88 Washington Wizards

Los Angeles Lakers 92 x 104 Indiana Pacers

Confira os jogos desta quarta-feira:

Miami Heat x Oklahoma City Thunder

Toronto Raptors x Orlando Magic

Atlanta Hawks x Detroit Pistons

Boston Celtics x Philadelphia 76ers

Milwaukee Bucks x Phoenix Suns

Minnesota Timberwolves x New Orleans Pelicans

Dallas Mavericks x Houston Rockets

Denver Nuggets x Charlotte Bobcats

San Antonio Spurs x Chicago Bulls

Sacramento Kings x Memphis Grizzlies

Los Angeles Clippers x Washington Wizards