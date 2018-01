Lakers perde mais uma na NBA A equipe do Los Angeles Lakers, atual tricampeã da liga norte-americana de basquete (NBA), continua sua trajetória ruim na temporada 2002/03. Desta feita, o algoz do time da Califórnia foi o New Orleans Hornets, que bateu os Lakers por 98 a 82, em pleno Staples Center. O cestinha da partida foi Jamal Mashburn, com 21 pontos marcados. Com o resultado, o time dos Lakers continua na penúltima posição da Divisão do Pacífico da Conferência Oeste, à frente apenas do Golden State Warriors. Já New Orleans segue na vice-liderança da Divisão Central da Conferência Leste, atrás do Indiana Pacers. Confira os demais resultados da noite: Philadelphia 76ers 91 x 99 Phoenix Suns Orlando Magic 111 x 85 Golden State Warriors Toronto Raptors 79 x 91 Seattle SuperSonics Indiana Pacers 94 x 72 Denver Nuggets Boston Celtics 115 x 100 Cleveland Cavaliers New Jersey Nets 79 x 65 Washington Wizards Miami Heat 92 x 97 New York Knicks Memphis Grizzlies 114 x 109 Houston Rockets (na prorrogação) Milwaukee Bucks 101 x 79 Portland Trail Blazers San Antonio Spurs 97 x 84 Los Angeles Clippers