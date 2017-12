Lakers perdem a primeira na NBA Não há mais invictos na NBA. O Los Angeles Lakers, atual bicampeão da liga e que vinha de sete vitórias nos sete primeiros jogos, perdeu do Phoenix Suns, em Phoenix, por 95 a 83 na sexta-feira à noite. Na mesma rodada, Michael Jordan fez 44 pontos - maior pontuação neste novo retorno - mas nem isso foi suficiente para evitar outra derrota do Washington Wizards: 101 a 92 para o Utah Jazz. Na quinta-feira, os Lakers tinham escapado por pouco de perder a invencibilidade, derrotando os Rockets só na prorrogação. Desta vez, não teve jeito. Sob a pressão das 19 mil pessoas que foram à America West Arena, o time de Shaquille O?Neal e Kobe Bryante não resistiu. Shaq, que antes do jogo confirmou o descontentamento com as críticas públicas que vem recebendo do técnico dos Lakers, Phil Jackson, foi mais uma vez o cestinha do time, e do jogo, com 28 pontos. O pivô ainda pegou 12 rebotes. Em Washington, os Wizards perderam o sexto jogo consecutivo neste campeonato, no qual somam duas vitórias e sete derrotas. É a primeira vez que Jordan enfrenta seqüência tão negativa desde 1989. Para fazer 44 pontos, Jordan acertou 17 dos 33 arremessos que arriscou. Mas não teve a ajuda dos companheiros, que fizeram, todos juntos, menos cestas do que ele: 15. Pelo Jazz, Karl Malone fez 30 pontos e pegou 12 rebotes, enquanto John Stockton deu 17 assistências. Ver os dois veteranos deve ter feito Jordan lembrar dos competentes companheiros que tinha na época do Chicago Bulls, time que defendeu pela última vez na final de 98, quando foi campeão vencendo o mesmo Jazz: 4 a 2. Para tristeza completa de Jordan, o Washington é o último colocado da Divisão do Atlântico e penúltimo da Conferência Leste, à frente só do Chicago. O melhor do Leste é o New Jersey Nets, com sete vitórias e uma derrota. No Oeste, Minnesota e Lakers têm a melhor campanha (sete vitórias e uma derrota), com o Memphis, único time sem nenhuma vitória, na lanterna. Outros resultados da rodada: Philadelphia 98 X 78 Atlanta; Minnesota 120 X 113 Indiana; Charlotte 96 X 87 Miami; New Jersey 109 X 83 New York; San Antonio 105 x 91 Cleveland; Sacramento 105 x 71 Chicago; Seattle 100 x 91 Golden State; Toronto 94 x 85 L.A. Clippers.