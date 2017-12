Lakers perdem invencibilidade na NBA O Sacramento Kings surpreendeu o Los Angeles Lakers na noite de sexta-feira e acabou com uma série de nove vitórias consecutivas do adversário com o placar de 97 a 91. Nos demais jogos, o Toronto Raptors derrotou o Denver Nuggets por 98 a 96, o Indiana Pacers venceu o Chicago Bulls por 98 a 83, o Boston Celtics passou pelo Phoenix Suns por 109 a 102, o Orlando Magic bateu o Atlanta Hawks por 115 a 80 enquanto o New Jersey Nets ganhou do Cleveland Cavaliers por 96 a 84. Outros confrontos: San Antonio Spurs 86 x 76 Philadelphia Sixers, Miami Heat 98 x 94 Seattle SuperSonics, Utah Jazz 102 x 86 Los Angeles Clippers e Charlotte Hornets 106 x 89 Golden State Warriors.