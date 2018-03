Lakers saem na frente dos Spurs com vitória de virada

O Los Angeles Lakers saiu na frente do San Antonio Spurs na decisão da Conferência Oeste da NBA, ao vencer o primeiro jogo da série melhor-de-sete por 89 a 85, nesta sexta-feira, no Staples Center. Com atuação irreconhecível no primeiro tempo de Kobe Bryant, que marcou apenas dois pontos, os Lakers saíram para o intervalo perdendo por 51 a 43 para o atual campeão da NBA. No segundo tempo, no entanto, Kobe Bryant voltou bem e comandou a reação do Los Angeles Lakers. A equipe conseguiu tirar apenas um ponto de vantagem no terceiro quarto. A virada do time dirigido por aconteceu quando faltam três minutos para o final da partida. Kobe Bryant, principal responsável pela reação da equipe californiana no segundo tempo, foi o principal pontuador da equipe, com 27. Mas o cestinha da partida foi Tim Duncan, do San Antonio Spurs, que marcou 30 pontos. O ala-pivô conseguiu, ainda 18 rebotes. O francês Tony Parker também foi um dos destaques do Spurs, com 18 pontos e dez rebotes.