Lakers saem na frente nos playoffs Kobe Bryant e Shaquille O´Neal lideram o Los Angeles Lakers na vitória sobre o Minnesota Timberwolves por 117 a 98 na primeira partida da série melhor-de-sete válida pelos playoffs da NBA. Bryant marcou 39 pontos e O?Neal fez 32. O próximo jogo, na terça-feira, também será em Minneapolis. Os Lakers, que se classificaram na quinta posição da Conferência Oeste, não tiveram dificuldade para vencer os Timberwolves, que ficaram em quarto lugar no Oeste, conquistando assim a vantagem de jogar o último jogo em casa. Pela Conferência Leste, o Philadelphia confirmou o favoritismo e derrotou em casa o New Orleans Hornets por 98 a 90, marcando o primeiro ponto na série melhor-de-sete . Allen Iverson, mais uma vez, fez a diferença e marcou 55 pontos, tornando-se o sexto jogador que mais pontuou na história dos playoffs. Michael Jordan é o recordista, com 63 pontos. Em Michigan, o visitante Orlando Magic surpreendeu o Detroit Pistons, campeão da Conferência Leste, vencendo por 99 a 94. Tracy McGrady foi o cestinha do Magic, com 43 pontos. Dos 16 classificados para os playoffs deste ano, o Orlando teve a pior campanha. Outro destaque do Orlando foi o novato Drew Gooden, que anotou 18 pontos. O segundo jogo entre as duas equipes será na quarta-feira, em Michigan.