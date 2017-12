Lakers são os tricampeões do Oeste O Los Angeles Lakers conquistou pelo terceiro ano consecutivo o título da Conferência do Oeste, neste domingo à noite, ao derrotar o Sacramento Kings por 112 a 106, fechando o playoff melhor-de-sete partidas com 4 a 3. Com este resultado, os Lakers vão decidir com o New Jersey Nets, campeão do Leste, o título da NBA, na busca do tricampeonato. O primeiro jogo será nesta quarta-feira, às 22 horas. A partida em Sacramento foi bastante equilibrada. No primeiro quarto os Lakers venceram por 22 a 21. Os Kings seguraram a vantagem no placar até o fim do terceiro quarto, com parciais de 54 a 52 e 74 a 73. No último período o Lakers forçou a jogada em cima de Divac e forçou a sexta falta do pivô. O nervosismo tomou conta dos jogadores. Stoyakovic teve a chance de decidir a dez segundos, mas nem acertou o aro em um arremesso de três pontos. Shaquille O?Neal falhou em uma lance livre e a partida foi para a prorrogação com os times empatados em 100 pontos. Na prorrogação, Webber passou a marcar O?Neal. O equilíbrio permaneceu, mas o Sacramento errou mais e perdeu por seis pontos: 112 a 106.