Lakers são tricampeões da NBA O Los Angeles Lakers conquistou nesta quinta-feira o tricampeonato da NBA, ao vencer o New Jersey Nets por 113 a 107, fazendo 4 a 0 na série melhor-de-sete do playoff final. Mais uma vez, os destaques dos Lakers foram Shaquille O´Neal e Kobe Bryant. Juntos, eles marcaram 59 pontos (34 de O´Neal e 25 de Bryant). Este foi o 14º título dos Lakers na liga norte-americana de basquete, sendo cinco quando jogavam em Minneapolis e nove em Los Angeles - o líder ainda é o Boston Celtics, 16 vezes campeão. Com a conquista, os Lakers são agora a quinta equipe na história da NBA a conquistar três campeonatos consecutivos e os primeiros desde o Chicago Bulls, na época de Michael Jordan, em 96, 97 e 98. O pivô Shaquille O´Neal ganhou pelo terceiro ano consecutivo o título de Jogador Mais Valioso (MVP) das finais, com média de 36,2 pontos e 12,2 rebotes. O resultado desta quinta-feira ainda representou um recorde pessoal para o técnico Phil Jackson, dos Lakers. Ele se tornou o treinador mais vitorioso na história dos playoffs da NBA, com 156 vitórias e 54 derrotas. Além disso, igualou a marca do lendário Red Auerbach, comandante do Boston Celtics na década de 60, com nove títulos da liga - seis com o Chicago Bulls e os três com o time de Los Angeles. A campanha dos Lakers: Primeira fase: 58 vitórias e 24 derrotas Quartas-de-final: Lakers 3 x 0 Portland Semifinais: Lakers 4 x 1 San Antonio Final da Conferência Oeste: Lakers 4 x 3 Sacramento Final: Lakers 4 x 0 New Jersey Os últimos campeões da NBA: 2001-02 - L.A. Lakers 2000-01 - L.A. Lakers 1999-00 - L.A. Lakers 1998-99 - San Antonio 1997-98 - Chicago 1996-97 - Chicago 1995-96 - Chicago 1994-95 - Houston 1993-94 - Houston 1992-93 - Chicago 1991-92 - Chicago 1990-91 - Chicago