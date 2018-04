Lakers segue na liderança de venda de produtos entre equipes

Atual campeão da NBA, o Los Angeles Lakers também é líder quando o assunto é a venda de produtos ligados à equipe pelo segundo ano consecutivo. Segundo a liga americana de basquete, o Lakers voltou a ocupar o primeiro lugar principalmente com a venda de camisetas do ala-armador Kobe Bryant e do ala-pivô espanhol Pau Gasol.

Bryant ocupa o posto de jogador que mais camisetas vendem pelo segundo ano consecutivo. Depois dele aparecem LeBron James (Cleveland Cavaliers), Dwight Howard (Orlando Magic), Derrick Rose (Chicago Bulls), Dwyane Wade (Miami Heat), Kevin Garnett (Boston Celtics), Chris Paul (New Orleans Hornets), Paul Pierce (Boston Celtics) e Shaquille O'Neal (Cleveland Cavaliers).

Gasol é apenas o décimo colocado, mas aparece à frente de estrelas como Carmelo Anthony (Denver Nuggets), o canadense Steve Nash (Phoenix Suns), Kevin Durant (Oklahoma City Thunder) e o alemão Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks).

A lista dos jogadores que mais camisetas vendem é estabelecida e função das vendas da loja da NBA em Nova York e do site oficial da liga. A contagem é feita a partir do início da temporada.