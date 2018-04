Lakers vence com tranqüilidade o Chicago Bulls pela NBA

O Los Angeles Lakers atropelou o Chicago Bulls por 106 a 78, neste domingo, em partida válida pela temporada regular da NBA. O destaque do Lakers (6-3) ficou com o ala-armador Kobe Bryant, com 18 pontos, cinco rebotes, três assistências e três roubadas de bola. O pivô Andrew Bynum, do Los Angeles, deixou a quadra com um "double double", com 14 pontos e 10 rebotes. O ala-armador Ben Gordon foi o cestinha do Bulls (2-7) na partida, com 20 pontos. O armador Jordan Farmar, do Chicago, contribuiu com 14 pontos e oito assistências, sua melhor marca como profissional. Outros jogos deste domingo: Toronto Raptors 100 x 106 Golden State Warriors Orlando Magic 104 x 102 Boston Celtics Sacramento Kings 105 x 95 Detroit Pistons