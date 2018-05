Lakers vence décima seguida e amplia liderança na NBA

O Los Angeles Lakers venceu o Utah Jazz por 101 a 77, na noite de quarta-feira, e ampliou ainda mais sua vantagem na liderança da Conferência Oeste da NBA. A vitória foi a décima consecutiva da equipe californiana, e a 17.ª em 20 partidas na temporada 2009/2010.

Embora o placar sugira que o resultado foi facilmente alcançado, a partida esteve equilibrada até o início do último quarto. Mas no período final o Lakers mostrou grande inspiração e venceu por 28 a 6, transformando a um jogo complicado em uma vitória tranquila.

O cestinha foi novamente o astro Kobe Bryant. O ala anotou 27 pontos e ainda contribuiu com oito assistências e seis rebotes. No garrafão, Pau Gasol comandou as ações com 19 pontos e 12 rebotes, além de 70% de acerto nos arremessos de quadra - converteu sete em dez.

Na Conferência Leste, o Cleveland Cavaliers perdeu uma boa chance de encostar nos líderes Orlando Magic e Boston Celtics. Jogando em Houston, a equipe perdeu por 95 a 85 para o Rockets, e agora está em quarto lugar, com 15 vitórias e sete derrotas.

O astro LeBron James marcou 27 pontos e foi o cestinha da partida, ao lado de Aaron Brooks, do Rockets. O brasileiro Anderson Varejão defendeu o Cleveland por 30 minutos e terminou a partida com dez pontos e seis rebotes.