Lakers vence e está à frente do Spurs O Los Angeles Lakers venceu o San Antonio Spurs, na casa do adversário e por apenas um ponto, na única partida da noite desta quinta-feira pela segunda rodada dos playoffs da liga de basquete norte-americana (NBA). Placar final: 74 a 73. O resultado colocou o Lakers à frente na série melhor-de-sete, com vantagem de 3-2. O cestinha do jogo foi Kobe Bryant, que contribuiu com 22 pontos para a vitória do Lakers (cinco assistências e quatro rebotes). O sexto confronto entre os dois times será em Los Angeles, no sábado à noite. Se vencer em casa, o Lakers se classificará para a final. Em caso de vitória do Spurs, uma última e decisiva partida será realizada em San Antonio, na quarta-feira.