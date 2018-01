Lakers vence e lidera a série Com uma grande atuação de Kobe Bryant e Shaquille O´Neal, o Los Angeles Lakers venceu fora de casa o San Antonio Spurs por 99 a 89 pelas semifinais da Conferência Oeste da NBA. Os dois astros do Lakers marcaram juntos 53 pontos, levando o time de Los Angeles a liderar a série por 2 a 1. No outro jogo desta noite, o Boston Celtics derrotou o Detroit Pistons por 66 a 64. Com o resultado, o Celtics fez 2 a 1 na série melhor-de-sete. No domingo, o San Antonio recebe o Lakers e o Boston enfrenta o Celtics em casa. Charlotte Hornets e New Jersey Nets completam a rodada.