Lakers vence e pega os Kings na final O Los Angeles Lakers derrotou em casa o San Antonio Spurs por 93 a 87 e se classificou para a final da Conferência Oeste da NBA. Com a vitória, os Lakers marcaram 4 a 1 sobre os Spurs, fechando assim as semifinais do Oeste. Agora, a equipe pegará o Sacramento Kings, que despachou o Dallas Mavericks também por 4 a 1. Nesta quarta-feira, a última vaga para as finais poderá ser definida. A vantagem é do New Jersey Nets que, além de jogar em casa, soma 3 a 1 sobre o Charlotte Hornets na série melhor-de-sete da Conferência Leste. Quem passar para a final pega o Boston Celtics, classificado nesta segunda-feira depois de vencer por 4 a 1 o Detroit Pistons.