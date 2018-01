Lakers vence Hornets na NBA Desta vez, Kobe Bryant foi mais rápido que o relógio. Três dias após ter um arremesso seu invalidado na derrota por 109 a 108 para o Boston Celtics, por ter soltado a bola depois do final do tempo regulamentar, o armador dos Los Angeles Lakers repetiu o lance. Só que, agora, superou o cronômetro e decretou a vitória da atual equipe bicampeã da NBA sobre o Charlotte Hornets, pelo placar de 96 a 94. E o jogo foi na casa do adversário. Com o resultado, os Lakers mantiveram a vice-liderança geral da temporada 2001/2002 com 37 vitórias e 16 derrotas, atrás somente do Sacramento Kings. Já o Charlotte se manteve no quarto lugar da Divisão central, mas perdeu uma posição na Conferência Leste e saiu da lista dos oito times que estariam classificados para os playoffs. Estes foram os demais resultados da rodada: New Jersey Nets 115 x 93 New York Knicks Toronto Raptors 72 x 80 Detroit Pistons Chicago Bulls 91 x 83 Phoenix Suns Seattle SuperSonics 99x 96 Atlanta Hawks Indiana Pacers 93 x 103 Cleveland Cavs Milwaukee Bucks 116 x 112 Golden State Warriors