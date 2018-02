Lakers vence Minnesota na NBA A equipe do Minnesota Timberwolves não foi capaz de segurar a dupla Shaquille O?Neal e Kobe Bryant e o Los Angeles Lakers conseguiu mais uma vitória em casa, pelo placar de 106 a 96. Shaq conseguiu sua melhor atuação na temporada, marcando quarenta pontos e pegando quatorze rebotes enquanto que Bryant fez 30 pontos para ajudar o atual tricampeão da liga a conseguir sua sétima vitória seguida no próprio estádio. Confira os demais resultados da noite: Washington Wizards 82 x 85 Milwaukee Bucks Orlando Magic 102 x 111 New York Knicks Boston Celtics 83 x 72 Los Angeles Clippers Miami Heat 89 x 91 Dallas Cowboys New Orleans Hornets 102 x 76 Cleveland Cavs Utah Jazz 105 x 108 Sacramento Kings (na prorrogação) Seattle SuperSonics 99 x 108 Philadelphia 76ers