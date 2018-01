Lakers vence Suns e empata o confronto nos playoffs Embora o ala-armador Kobe Bryant não tenha brilhado, o Los Angeles Lakers atuou melhor e venceu o Phoenix Suns, do brasileiro Leandrinho, por 99 a 93, no Arizona, na segunda partida da série de melhor-de-sete entre as duas equipes nos playoffs da NBA. Com o resultado, o Lakers igualou o confronto em 1 a 1 e vai disputar os dois próximos jogos da série, na sexta-feira e no domingo, em Los Angeles. O armador reserva brasileiro Leandro Barbosa, o Leandrinho, jogou 25 minutos e saiu de quadra sem pontuar, tendo colaborado apenas com dois rebotes, quatro assistências, uma roubada de bola e um ´toco´. Nas outras duas partidas desta quarta, Detroit Pistons e Dallas Mavericks venceram em casa e abriram 2 a 0 nas suas séries. Com facilidade, o Pistons fez 109 a 98 no Milwaukee Bucks. No Texas, o Dallas ganhou do Memphis Grizzlies por 94 a 79.