Lakers vence Timberwolves e lidera na final O Los Angeles Lakers venceu em casa o Minnesota Timberwolves em partida da noite desta terça-feira, por 100 a 98. Foi o terceiro jogo da série melhor-de-sete pela final da Conferência Oeste da liga de basquete norte-americana (NBA). Com o resultado, o Lakers passou a estar em vantagem de 2-1. O próximo confronto entre o Lakers e Timberwolves será na quinta-feira, em Los Angeles. Apesar da marcação cerrada imposta pelo Timberwolves, Shaquille O?Neal marcou 22 pontos (17 rebotes e quatro assistências) na vitória do Lakers, nesta terça. Kobe Bryant contribuiu com mais 22 (seis assistências e dois rebotes). Pelo time de Minnesota, o destaque foi a atuação de Kevin Garnett, que também marcou 22 pontos (11 rebotes e sete assistências).